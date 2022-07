L’addio a Luca Serianni: chiesa gremita a Ostia: parenti, colleghi e allievi salutano l’illustre studioso (Di martedì 26 luglio 2022) chiesa gremita di colleghi, allievi, gente comune e applausi ripetuti anche all’uscita del feretro per salutare nella sua Ostia, Luca Serianni, il professore di linguistica italiana della Sapienza morto giovedì scorso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 luglio 2022)di, gente comune e applausi ripetuti anche all’uscita del feretro per salutare nella sua, il professore di linguistica italiana della Sapienza morto giovedì scorso. L'articolo .

repubblica : L'addio a Luca Serianni nella sua aula 1 della Sapienza di Roma: 'Il Maestro che ha davvero fatto la differenza' [d… - orizzontescuola : L’addio a Luca Serianni: chiesa gremita a Ostia: parenti, colleghi e allievi salutano l’illustre studioso - BersaniLeda : RT @cristinamucciol: 'Evidenziava in verde le parti ben scritte', ricorda Arianna Adipietro. Perché un professore corregge e incoraggia, ri… - TuttoSuRoma : L'addio a Luca Serianni nella sua aula 1 della Sapienza di #Roma: 'Il Maestro che insegnava a mettere l'accent… - Luca_Beardani : Vabbeh con l'ex casapound che strizza l'occhiolino a Marco Rizzo io getto la spugna. Addio e grazie per tutto il pesce, vado in ferie. -