Juventus, si teme un lungo stop per Pogba. Dovrà operarsi (Di martedì 26 luglio 2022) Juventus, Pogba salterà l’inizio del campionato La Juventus è preoccupata per le condizioni di Paul Pogba, dopo che gli esami strumentali a cui si è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 26 luglio 2022)salterà l’inizio del campionato Laè preoccupata per le condizioni di Paul, dopo che gli esami strumentali a cui si è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

