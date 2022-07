Guenda Goria, dopo l’ospedale, non si sposa più con Mirko Gancitano, matrimonio saltato: cosa è successo? «Ci prenderemo del tempo» (Di martedì 26 luglio 2022) Guenda Goria ultimamente sta passando un periodo davvero difficile: la ex gieffina è stata operata due volte in pochi giorni e oggi, dopo esser uscita dall’ospedale, un’altra ombra si è abbattuta sulla sua vita. Sembra che il matrimonio con Mirko Gancitano sia saltato. Ma perché? Leggi anche: Valerio Scanu laurea: il cantante si è laureato... Leggi su donnapop (Di martedì 26 luglio 2022)ultimamente sta passando un periodo davvero difficile: la ex gieffina è stata operata due volte in pochi giorni e oggi,esser uscita dal, un’altra ombra si è abbattuta sulla sua vita. Sembra che ilconsia. Ma perché? Leggi anche: Valerio Scanu laurea: il cantante si è laureato...

infoitcultura : Guenda Goria di nuovo in ospedale: «Oggi non sto benissimo». Cosa è successo dopo l'operazione - MediasetTgcom24 : Ancora problemi di salute per Guenda Goria, di nuovo in ospedale: 'Non sto benissimo' #GuendaGoria #AmedeoGoria… - infoitcultura : Guenda Goria, la situazione precipita: di nuovo d'urgenza in ospedale - infoitcultura : Guenda Goria: “Riproveremo ad avere un bambino”. Ma salta il matrimonio con Mirko - infoitcultura : Guenda Goria torna in ospedale: come sta la figlia di Maria Teresa Ruta -