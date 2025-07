Mobilità alloggi a prezzo calmierato per i docenti fuori sede | il modello in Veneto che punta a rivoluzionare l’accoglienza scolastica in Italia

A partire da settembre, Castelfranco Veneto offrirà appartamenti a prezzo calmierato destinati ai docenti e agli ATA che, per motivi di servizio, si trasferiranno nella città trevigiana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Mobilità , alloggi a prezzo calmierato per i docenti fuori sede: il modello in Veneto che punta a rivoluzionare l'accoglienza scolastica in Italia; Paolo Lamon, preside di due scuole a 160 km di distanza a Padova e Belluno: «Così è a rischio la didattica a lungo termine»; Le notizie del 6 agosto sul Coronavirus.

