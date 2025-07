' Vivere il mare insieme' servizi di animazione e inclusione sociale a Pane e Pomodoro e sul waterfront di San Girolamo

Nell'ambito del progetto "Mare per tutti", sono partite dal 15 luglio sulle spiagge di Pane e Pomodoro e del waterfront di San Girolamo le attivitĂ di animazione e inclusione sociale finalizzate alla fruizione sostenibile del mare e della costa. Si tratta della terza edizione del progetto.

Animazione in spiaggia per disabili e anziani: a Pane e Pomodoro e San Girolamo riparte 'Mare per tutti' - Confermate anche quest’estate, sulle spiagge di Pane e Pomodoro e del waterfront di San Girolamo, le attività di animazione e inclusione sociale finalizzate alla fruizione sostenibile del mare e della costa.

'Mare per tutti', al via le attività di animazione sulle spiagge di Pane e Pomodoro e San Girolamo - Le iniziative rientrano nell’ambito del progetto 'Mare per tutti'. Sono partite ieri, sulle spiagge di Pane e Pomodoro e del waterfront di San Girolamo, le attività di animazione e inclusione sociale finalizzate alla fruizione sostenibile del mare e della costa.

