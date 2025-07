Venice Immersive 2025 | svelata la lineup della realtà virtuale alla Mostra del Cinema di Venezia

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2025 ha svelato il programma ufficiale della sezione Venice Immersive, il più importante concorso internazionale dedicato alla realtà virtuale (VR), alla mixed reality (MR) e alle esperienze immersive. Dal 27 agosto al 6 settembre 2025, Venice Immersive 2025 proporrà 69 progetti provenienti da 27 paesi, di cui 30 in concorso, tra installazioni VR, film immersivi, esperienze interattive e opere in realtà aumentata e mista. Tra i titoli più attesi:. “Submerged” di Edward Berger, regista di Conclave, realizzato per Apple.. “Asteroid” del regista Doug Liman ( Edge of Tomorrow ), in arrivo sulla piattaforma XR di Google. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

