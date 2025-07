Studente protesta con Valditara dopo la Maturità la lettera di Pietro Marconcini | Ho preso 83 mi metta 60

Lo studente Pietro Marconcini ha scritto dopo la Maturità una lettera al Ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara: "Mi metta 60".

In questa notizia si parla di: studente - valditara - maturità - lettera

