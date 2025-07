Cambio dei dirigenti scolastici in alcune scuole fiorentine

Firenze, 16 luglio 2025 – NovitĂ in arrivo per alcune scuole fiorentine, con il consueto valzer dei presidi deciso dall’Ufficio scolastico regionale della Toscana. Alcuni dirigenti cambiano istituto, altri vengono riconfermati nei ruoli che giĂ ricoprivano. Una delle novitĂ principali riguarda l’Istituto tecnico Leonardo Da Vinci, che dopo molti anni saluta il dirigente Marco Paterni, destinato a un’altra scuola superiore, il Salvemini-Duca D’Aosta, visto che il preside Luca Stefani è andato in pensione. Al posto di Paterni arriva Francesca Balestri, che lascia l’istituto comprensivo Vasco Pratolini di Scandicci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cambio dei dirigenti scolastici in alcune scuole fiorentine

dirigenti - alcune - scuole - fiorentine

