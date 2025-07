Wanda Nara e Mauro Icardi accordo sulle figlie | pace fatta?

"E' mia responsabilità che si sentano bene quando vanno con lui. E così sarà ", questo quanto dichiarato da Wanda Nara. Infatti la ex manager sportiva afferma di voler tornare a rapporti di pace con Mauro Icardi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Wanda Nara e Mauro Icardi, accordo sulle figlie: pace fatta?

In questa notizia si parla di: wanda - nara - mauro - icardi

Icardi sposa China Suarez e Wanda Nara reagisce male: la dura minaccia - Nonostante il divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara non sia ancora definitivo, il calciatore del Galatasaray ha sorpreso tutti annunciando sui social il suo fidanzamento con China Suarez, l’attrice a cui è legato da appena cinque mesi.

Wanda Nara, nuovamente single: “Con quanti uomini sono stata? Si contano sulle dita di una mano” - Ancora una volta ad essere nel mirino del gossip è la vita sentimentale di Wanda Nara. A 38 anni, l’imprenditrice e showgirl argentina ha messo ufficialmente fine alla relazione con il rapper L-Gante, chiudendo così una parentesi sentimentale iniziata tre anni fa e già segnata da tensioni nei primi mesi del 2025.

Mauro Icardi e China Suarez verso le nozze? Wanda Nara sbotta: «È un circo. Gli anelli me li compro da sola» - Mauro Icardi fa sul serio con China Suarez. Le storie su Instagram non lasciano spazio a dubbi: la coppia sembrerebbe pronta a fare il grande passo.

Dopo mesi di battaglie legali e scontri via social, Wanda Nara vuole ricostruire il rapporto con Mauro Icardi. Una decisione che l’imprenditrice ha preso per il bene delle figlie. In cosa consiste e come sono organizzati adesso nel rapporto quotidiano https://fanp - facebook.com Vai su Facebook

Maxi Lopez scarica Wanda Nara e si schiera con Mauro Icardi #19giugno Vai su X

Wanda Nara fa dietrofront: Mauro Icardi potrà vedere le figlie ma impone condizioni rigide; Wanda all'improvviso: A Mauro ho fatto una promessa!; Mauro Icardi ottiene l'affidamento delle figlie, Wanda Nara si oppone: bimbe in lacrime, multa da 7mila euro e rito anti-malocchio.

Wanda Nara e Mauro Icardi trovano un accordo sulle figlie, per lui condizioni serrate: “Non può venire a prenderle” - Dopo una battaglia legale che andava avanti da mesi, l'imprenditrice e il calciatore sono giunti a un accordo sulle figlie Isabella e Francesca ... Segnala fanpage.it

Wanda Nara e Mauro Icardi, accordo per le figlie. Ma a condizioni durissime per lui - Nella turbolenta separazione, la showgirl si era rifiutata di far vedere le figlie all’ex, come invece imposto dal giudice. Da msn.com