Hai capito bene? Urla minacce e poi questa scena | Temptation Island Antonio va in tilt

La terza puntata di Temptation Island, in onda giovedì 17 luglio su Canale 5, si preannuncia come uno degli appuntamenti piĂą movimentati e cruciali di questa edizione. Secondo le anticipazioni fornite da Dagospia, infatti, sarĂ una serata ricca di confronti, colpi di scena e decisioni che potrebbero ribaltare gli equilibri tra le coppie ancora in gioco. L’episodio segna anche una svolta nella programmazione del docu-reality: sarĂ l’ultima puntata trasmessa singolarmente, perchĂ© dalla settimana successiva il format raddoppierĂ l’appuntamento settimanale, andando in onda sia il mercoledì che il giovedì, fino al gran finale fissato per il 31 luglio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: scena - temptation - island - capito

Temptation Island, colpo di scena su Sonia e Alessio: lui ha deciso di farlo, ecco la reazione della fidanzata - L’aria a Temptation Island si fa sempre più densa, intrisa di dramma, rivelazioni inattese e ribaltamenti di fronte che tengono incollati milioni di spettatori.

Temptation Island 2025: Colpo Di Scena Prima Ancora Dell’Inizio! - Temptation Island sta per tornare con un’edizione completamente rinnovata. Scopri cosa cambia e perché non puoi perdertela.

Temptation Island, colpo di scena per la sesta coppia: «Lucia e Rosario? Tutto finto. Vogliono farsi seguire e arrivare ai brand» - Tutto pronto per il debutto di Temptation Island, in arrivo su Canale 5 da giovedì 3 luglio 2025. Le sette coppie sono state finalmente svelate, mentre Filippo Bisciglia.

La loro relazione è andata in frantumi già alla prima puntata di Temptation Island, eppure un dettaglio social lascia aperta la porta a un possibile colpo di scena. Cosa potrebbe essere successo tra Sonia e Alessio - facebook.com Vai su Facebook

Temptation Island 2025, anticipazioni terza puntata del 17 luglio: lacrime, tavoli ribaltati e la richiesta di un falò a tre; Il regolamento di Temptation Island cambia per Sonia che ritorna nel villaggio delle fidanzate dopo il falò: scopri cosa ha detto Alessio e quale sarà il suo destino; Temptation Island, il falò di Federica e Alfonso finisce tra baci e abbracci. Poi il clamoroso colpo di scena.

La bomba è stata sganciata a poche ore dall’inizio: colpo di scena a Temptation Island - Nuovo colpo di scena a Temptation Island, bomba sganciata a poche ore dall'inizio del programma: cos'è successo ... Scrive temporeale.info

Sonia M. incinta di Alessio a Temptation Island 2025?/ L’indiscrezione: quando potrebbe esserci l’annuncio - di Temptation Island 2025 secondo cui l'annuncio potrebbe arrivare nelle prossime puntate. Secondo ilsussidiario.net