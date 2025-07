Mito per la Città | Torino si anima con 100 eventi musicali diffusi tra ospedali carceri e periferie

La musica dal vivo torna a invadere Torino con la diciassettesima edizione di "MITO per la città", la rassegna che dal 10 al 23 settembre trasformerà il tessuto urbano in un palcoscenico diffuso, con 103 occasioni per incontrare l'arte dei suoni. Con 93 momenti musicali itineranti e 10 concerti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it