Benevento l’unione fa la forza | sette società di basket insieme per crescere i talenti di domani

Tempo di lettura: 2 minuti Un passo storico per il basket giovanile di Benevento. Sette realtà cestistiche del territorio – Miwa Energia Cestistica Benevento, AS Libertà , AP Libertà , Sant’Agnese, Caudium Basket, Città dei Ragazzi e Meomartini – hanno siglato un accordo di collaborazione che punta a creare un unico grande vivaio, capace di offrire ai giovani atleti un percorso tecnico di qualità superiore e nuove opportunità di crescita sportiva. È un progetto ambizioso, costruito con determinazione da un gruppo di dirigenti e tecnici che da anni lavorano per lo sviluppo della pallacanestro sannita: Adolfo Parrillo, Antonio Chiusolo, Mario Capitanio, Giacomo Leonetti, Sergio Bovio, Ciro Pellegrino, Gino Iovini, Cosimo Izzo e Ferdinando Ruggiero hanno messo insieme idee, risorse ed energie per dare vita a una collaborazione che – nei numeri e nello spirito – ha pochi precedenti nel panorama locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

