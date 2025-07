Trovato morto il patrigno di Kevin Anghele il 23enne deceduto nell' incidente mentre fuggiva dai carabinieri

Kevin Anghele, trovato morto il patrigno dopo l'incidente fatale al 23enne in fuga dai carabinieri - ODERZO (TREVISO) - Tragedia nella tragedia: Zdravko Subotic, classe 1982, patrigno di Kevin Anghele, morto ieri in un incidente stradale a Motta di Livenza, si è tolto la vita ieri sera, nella.

Trovato morto il patrigno di Kevin Anghele: il 43enne si è tolto la vita - Una tragedia nella tragedia: il patrigno di Kevin Anghele, il 22enne che ha perduto la vita in un incidente stradale avvenuto ieri 15 luglio a Motta di Livenza, si è tolto la vita.

Kevin Anghele morto mentre fuggiva dai carabinieri, il papà si è tolto la vita: «Litigavano negli ultimi tempi, il 23enne aveva lasciato casa» - Si aggrava ulteriormente la tragedia che ha colpito la famiglia di Kevin Anghele, il ragazzo di 23 anni morto due notti fa in un drammatico incidente ... Segnala msn.com