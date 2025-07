Operazione Arangea bis | catturati a Reggio Calabria e Malaga gli ultimi due ricercati

Nel pomeriggio di lunedĂŹ, a Malaga in Spagna, è stato arrestato un uomo di origine croata, destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dal gip di Reggio Calabria per gravi reati, tra cui l’associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, nell’ambito. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Chiuso il cerchio sull'operazione Arangea bis, catturato a Malaga un narcotrafficante fuggitivo croato; OPERAZIONE “ARANGEA BIS”: CATTURATO IN SPAGNA UN LATITANTE GRAZIE ALLA DETERMINANTE AZIONE DEI CARABINIERI DI REGGIO CALABRIA; Traffico di droga, riciclaggio ed armi: 24 arresti tra Italia e Spagna.

Reggio Calabria, latitante dell’operazione “Arangea bis” arrestato a Malaga: era fuggito in Spagna - Catturato in Spagna un latitante croato grazie alla cooperazione tra Carabinieri e autorità locali. strettoweb.com scrive

Operazione Arangea bis: catturati i due latitanti, uno era in Spagna - Determinante il ruolo della madre e della sorella del ricercato che stavano per prendere un volo. Lo riporta citynow.it