Il liceo classico D' Annunzio di Pescara l' unico a rappresentare l' Abruzzo all' Expo di Osaka

Importante riconoscimento per il liceo classico "Gabriele D'Annunzio" di Pescara, unico ammesso per l'Abruzzo a partecipare all'expo di Osaka nel padiglione Italia. Il liceo è fra le poche scuole italiane selezionate dal ministero dell’istruzione e del merito per rappresentare l’Italia al Campus. 🔗 Leggi su Ilpescara.it