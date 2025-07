Inflazione un altro salasso nel carrello della spesa a giugno

Rialza la testa l’inflazione a giugno e soprattutto continua la corsa al rialzo del carrello della spesa. Nel mese scorso, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,2% su maggio e dell’1,7% rispetto a giugno 2024, confermando la stima preliminare. Il paniere che comprende i prezzi dei Beni alimentari e per la cura della casa e della persona è salito del 2,8% rispetto al +2,7% di maggio. L’inflazione di fondo è cresciuta al +2,0% dal +1,9% di maggio. La corsa dei prezzi dei beni alimentari traina l’inflazione. La corsa dei prezzi dei generi alimentari traina l’inflazione, con i listini di cibi e bevande analcoliche che a giugno salgono del +3,5% su anno, pari ad un aggravio di spesa da +320 euro annui per una famiglia con due figli solo per la voce alimentazione, ha calcolato Assoutenti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Inflazione, un altro salasso nel carrello della spesa a giugno

