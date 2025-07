Separazione carriere via libera a tutti gli otto articoli della riforma | respinti gli emendamenti voto finale il 22 luglio

Via libera a tutti e otto gli articoli del ddl sulla separazione delle carriere, la riforma costituzionale sulla giustizia attualmente in discussione al Senato dopo il primo ok della Camera a gennaio. Gli oltre 1.300 emendamenti presentati dalle opposizioni sono stati tutti respinti ricorrendo al cosiddetto “ canguro “, il contestato meccanismo parlamentare che consente di accorpare piĂą proposte di modifica se presentano parti di testo in comune. L’esame dei singoli articoli è dunque terminato: lavori d’Aula sul provvedimento riprenderanno martedì 22 luglio, quando sono in programma le dichiarazioni di voto e poi il voto finale sull’intero testo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Separazione carriere, via libera a tutti gli otto articoli della riforma: respinti gli emendamenti, voto finale il 22 luglio

Giustizia, via libera Senato a tutti gli articoli di riforma separazione carriere: martedì voto finale - (Adnkronos) – Dopo il disco verde all'articolo 4 che introduce l'Alta corte disciplinare per i magistrati, l'aula del Senato ha approvato anche gli articoli 5- 6- 7- 8 del ddl di riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere.

Separazione carriere, Balboni: ok Camere a fine anno, referendum nella primavera 2026 - Il presidente Fdi della commissione Affari costituzionali: “Costituzione sarà riformata, siamo convinti di fare la cosa giusta” ... Riporta askanews.it