Turista svizzero si getta in mare per aiutare il figlio a Silvi e batte la testa sugli scogli | salvato dall' elisoccorso

Momenti di paura nel tardo pomeriggio del 15 luglio a Silvi Marina, dove un turista svizzero ha battuto la testa contro gli scogli dopo essersi tuffato in mare per salvare il figlio 13enne in difficoltà. A raccontare l'episodio e l'intervento dei soccorsi la Asl di Pescara, arrivata sul posto con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: turista - svizzero - mare - figlio

Trova un portafogli con tremila euro e lo restituisce al turista svizzero, il gesto di una 34enne - Trova un portafogli pieno di soldi e lo porta al Comando della Polizia municipale per farlo restituire al proprietario.

I 17 giorni d'inferno del turista italiano: il ruolo di Beatrice, la regina delle torture, il trader in accappatoio e il misterioso svizzero. Cosa non torna - Un attico da 40mila dollari al mese nel cuore di Manhattan, un turista italiano scomparso nel nulla per oltre due settimane, un trader americano arrestato in accappatoio e una giovane donna dal.

"Sono otto mesi esatti che mio figlio Alberto è in prigione ma tutto tace e tace anche la nostra presidente del Consiglio”, dice Armanda Trentini, la madre del giovane detenuto in Venezuela dal novembre 2024 parlando fuori dal tribunale di Roma. “Questo silen - facebook.com Vai su Facebook

Si getta in mare per salvare il figlio, 45enne batte la testa contro gli scogli: è in gravi condizioni; Fa il bagno in mare subito dopo pranzo, turista stroncato da malore; Bambino morto a Sharm, Andrea Mirabile aveva 6 anni: fatale un'intossicazione alimentare, grave il papà. La ma.

Turista si tuffa in mare per salvare la figlia, è grave - E' ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Giglio di Cefalù il turista svizzero di 48 anni che ieri si è lanciato in mare per salvare la figlia di 11 anni che stava rischiando di annegare. Scrive ansa.it

“Aiuto, mio fratello è scomparso”. Paura per un turista, ritrovato ... - 14 agosto 2024 – Paura per un turista svizzero di 26 anni che nel tardo pomeriggio di martedì ... Come scrive lanazione.it