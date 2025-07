Fine del social club di rockstar games | cosa significa per i giocatori

la chiusura del social club di rockstar games segna la fine di un’era. Da oltre diciassette anni, il Social Club di Rockstar Games ha rappresentato una piattaforma centrale per i fan e gli appassionati dei titoli del famoso sviluppatore. Lanciato nel 2008 in concomitanza con la versione console di Grand Theft Auto IV, il portale offriva funzionalitĂ social che permettevano agli utenti di interagire, condividere contenuti e monitorare le attivitĂ legate ai giochi Rockstar. La sua presenza si è consolidata nel tempo, supportando tutte le principali uscite, da GTA 4 a Red Dead Redemption 2. il declino e la possibile cessazione del servizio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Fine del social club di rockstar games: cosa significa per i giocatori

