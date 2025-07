Sorprende il pubblico la famosa persona con 90 chili in meno

La trasformazione di John Goodman: una perdita di peso sorprendente a 73 anni. In un’epoca in cui la cura del proprio benessere diventa sempre più centrale, la storia di John Goodman si distingue per il suo esempio di determinazione e impegno. Conosciuto a livello internazionale per le sue interpretazioni cinematografiche e televisive, l’attore ha recentemente compiuto un importante percorso di rinnovamento personale, che ha portato alla perdita di circa 90 chili. Questo cambiamento non solo ha modificato il suo aspetto esteriore, ma ha anche influenzato positivamente la sua qualità di vita. Il percorso di trasformazione di John Goodman. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sorprende il pubblico la famosa persona con 90 chili in meno

