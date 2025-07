Ultime ore per la super promo lancio su Galaxy Z Fold7 e Flip7 con Samsung Shop App

Ancora per poche ore è possibile acquistare Samsung Galaxy Z Fold7, Flip7 e Flip7 FE a prezzi super convenienti tramite Samsung Shop App. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Ultime ore per la super promo lancio su Galaxy Z Fold7 e Flip7 con Samsung Shop App

In questa notizia si parla di: samsung - flip7 - super - galaxy

Ecco dove e quando dovrebbero essere lanciati Samsung Galaxy Z Flip7 e Z Fold7 - Ecco dove e quando dovrebbe tenersi l'evento di presentazione di Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7: l'Unpacked non è così lontano.

Samsung avrebbe scelto di utilizzare l’Exynos 2500 per il Galaxy Z Flip7 - Per questione di costi, Samsung avrebbe optato di differenziare la scelta dei chipset per i nuovi pieghevoli Galaxy Z Flip7 e Z Fold7 che verranno presentati in estate.

Samsung Galaxy Z Flip7 “tutto schermo” nella parte esterna: la conferma è autorevole - Samsung Galaxy Z Flip7 dovrebbe offrire uno schermo esterno decisamente più intrigante rispetto al predecessore: arriva una conferma! L'articolo Samsung Galaxy Z Flip7 “tutto schermo” nella parte esterna: la conferma è autorevole proviene da TuttoAndroid.

Altro ribasso per i nuovi Flip7 e Fold7 Samsung Galaxy Z Flip7 Smartphone AI pieghevole, 3 anni di Garanzia del produttore, RAM 12GB, 512GB, Display 4,1" Super AMOLED/6,9" Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, Jetblack [Versione italiana] #A - facebook.com Vai su Facebook

Galaxy Z Fold7, Flip7 e Flip7 FE a rate con WindTre: i prezzi per i nuovi e già clienti; Samsung presenta i nuovi Galaxy foldable, come sono Z Fold7, Z Flip7 e Z Flip FE; Amazon, Samsung Galaxy Z Flip7 e Z Fold7 già in SUPER SCONTO per il Prime Day.

Samsung: in arrivo Galaxy Z Flip7 - Samsung Galaxy Z Flip7: un concentrato di potenza, con FlexWindow a tutto schermo. Lo riporta tuttotek.it

Smartphone Samsung Galaxy Z Flip7 e la nuova FlexWindow - Compatto nelle dimensioni e potente nelle prestazioni, questo nuovissimo smartphone realizzato da Samsung ridefinisce l’esperienza dei flip phone. Riporta techfromthenet.it