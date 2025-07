Firmata intesa per sostenere lo sviluppo sostenibile in Africa

Roma, 16 lug. (askanews) - È stato presentato presso la sede di Acri a Roma un nuovo protocollo di intesa tra sette realtà di primo piano del panorama istituzionale, imprenditoriale e del terzo settore italiano. L'obiettivo è quello di sperimentare una nuova cooperazione internazionale a sostegno dello sviluppo sostenibile in Africa. I firmatari del protocollo sono: l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa (Acri); Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP); Confindustria Assafrica e Mediterraneo; l'Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (AOI); il Coordinamento Italiano delle Organizzazioni Non Governative Internazionali (CINI); il network di ONG italiane LINK 2007 Cooperazione in Rete e il Coordinamento Italiano delle Diaspore per la Cooperazione Internazionale (CIDCI).

