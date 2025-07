Roma tragedia sul lavoro a Ponte Lungo | muore operaio 61enne

L’uomo è caduto da un camion durante un intervento di manutenzione in via Etruria Cronaca di Roma – Incidente mortale ieri pomeriggio a Roma, in zona Ponte Lungo. Un operaio italiano di 61 anni ha perso la vita dopo una caduta da un camion, mentre stava eseguendo un lavoro di manutenzione in via Etruria. L’allarme è stato dato da un residente che ha notato l’uomo a terra. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118. Il 61enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni in codice rosso, ma è morto poco dopo a causa del grave trauma cranico riportato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, tragedia sul lavoro a Ponte Lungo: muore operaio 61enne

