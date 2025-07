No non è un set cinematografico | perché l’acqua non esce dal bicchiere nella stazione spaziale cinese

È diventato nuovamente virale il video girato sulla stazione spaziale cinese Tiangong, nel quale si vede un bicchiere pieno d'acqua restare completamente immobile nonostante la microgravità. Il filmato ha fatto scatenare i complottisti, ma c'è una spiegazione per tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: acqua - bicchiere - stazione - spaziale

“Il volo doveva essere di sole due ore, ma è finito per durarne 32. Ci hanno offerto a malapena un bicchiere d’acqua”: l’agonia dei passeggeri - Un volo Condor partito il 24 maggio da Zurigo e diretto a Creta è durato 32 ore senza mai arrivare a destinazione.

Pippo Inzaghi: “Un bicchiere d’acqua mi cambiò per sempre, la mia vita non fu più quella di prima” - Filippo Inzaghi ha trascinato il Pisa in Serie A e oggi è il neo allenatore del Palermo in Serie B, club col quale vuole ripetere l'impresa.

Sui social circola la teoria secondo cui i video dalla Stazione Spaziale cinese Tiangong sarebbero falsi. A scatenare un acceso dibattito è la presenza di un bicchiere d’acqua in un filmato realizzato nel 2021 durante la missione Shenzhou-13. Il video è tornato - facebook.com Vai su Facebook

No, non è un set cinematografico: perché l’acqua non esce dal bicchiere nella stazione spaziale cinese; Il mistero del bicchiere d'acqua che non fluttua nella Stazione spaziale: cosa succede?; Perché le dita si raggrinziscono in acqua: c’è un motivo per cui succede.

Stazione spaziale, l'acqua è torinese - Corriere della Sera - La Smat ha l'appalto per il liquido indispensabile per gli astronauti. Secondo corriere.it

Stazione spaziale, e sai cosa bevi – MEDIA INAF - A maggior ragione sulla Stazione spaziale, dove il riciclo esasperato – imposto dalla difficoltà e dal costo proibitivo dei rifornimenti – porta a soluzioni a dir poco estreme: come il sistema ECLSS ... Da media.inaf.it