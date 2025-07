Renzi attacca il Governo Meloni | Promettono sostegno alle famiglie ma aumentano l’Iva su pannolini e assorbenti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Italia Viva in piazza contro il caro vita. “Parlano di difendere la famiglia, ma hanno aumentato l’Iva su prodotti essenziali come pannolini e assorbenti”, ha dichiarato Matteo Renzi durante un’iniziativa nazionale organizzata da Italia Viva contro il caro vita. L’ex presidente del Consiglio ha denunciato l’impatto economico delle scelte dell’esecutivo Meloni: “PiĂą tasse, piĂą spese per i beni di prima necessitĂ , e un fardello sempre piĂą pesante per le famiglie italiane”. L’attacco sui numeri dei “mille giorni”. Renzi ha elencato i rincari registrati sotto l’attuale governo, evidenziando l’aumento dei prezzi di pane, carne, assorbenti e pannolini, che secondo lui smentiscono la narrazione ottimistica di una ripresa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

