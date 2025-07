Tributo ai Queen a Carini | i Good Company al parco cittadino

Pronti a rivivere la leggenda? Il parco cittadino di Carini si prepara ad accogliere l'energia travolgente dei Queen con i Good Company, in concerto in via Rovigo. Chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare dalle note immortali di "Bohemian Rhapsody", scatenatevi al ritmo di "Don't Stop Me. 🔗 Leggi su Palermotoday.it