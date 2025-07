Che fine ha fatto Carla Zambelli ricercata dall’Interpol | Piantedosi dice che l'arresto in Italia era impossibile

L’ex deputata brasiliana Carla Zambelli, vicina all’ex presidente Bolsonaro e condannata a dieci anni di carcere per hackeraggio, è fuggita in Italia. Il ministro Piantedosi ha spiegato perché non è stato possibile arrestarla, mentre le autorità italiane continuano le ricerche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Che fine ha fatto Carla Zambelli, ricercata dall’Interpol: Piantedosi dice l'arresto in Italia era impossibile; Bonelli: Piantedosi faccia chiarezza sul caso Zambelli, possibile copertura politica in Italia; Alla Camera il question time con Salvini, Piantedosi, Musumeci e Roccella.

