Calciomercato Milan | Allegri chiama Vlahovic Ecco il prezzo della Juventus

per lasciare andare l'attaccante serbo, ormai un esubero Il calciomercato estivo si infiamma con una suggestione clamorosa: Dusan Vlahovic potrebbe vestire la maglia del Milan. Secondo le indiscrezioni riportate da La Stampa, l'attaccante serbo avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento a Milano, spinto dalla forte stima

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - vlahovic - allegri

Mercato Milan, contatti proficui tra Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic: il centravanti serbo ha aperto al club rossonero Il mercato del Milan si infiamma con una notizia che sta monopolizzando le

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus resta una delle questioni più spinose del calciomercato bianconero.