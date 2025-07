Stranger Things 5 Netflix rilascia il primo trailer della quinta stagione

Netflix ha pubblicato il trailer della quinta e ultima stagione di " Stranger Things ". Creata dai fratelli Duffer, Stranger Things 5 è ambientata dopo che Vecna ha lasciato Max in coma e ha diffuso il Sottosopra a Hawkins. Alla fine dell'esplosivo trailer, Vecna arriva per dichiarare guerra alla gang. La sinossi ufficiale di "Stranger Things 5" recita: " Hawkins è segnato dall'apertura delle Varchi e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna. Ma lui è scomparso, la sua posizione e i suoi piani sono sconosciuti. A complicare la loro missione, il governo ha posto la cittĂ in quarantena militare e intensificato la caccia a Undici, costringendola a tornare a nascondersi.

