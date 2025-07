Napoli nuovo stadio in programma | De Laurentiis dice addio al Maradona

Due delle piazze più importanti d’Italia, Napoli e Milano, sono alle prese con una grana stadio. Da una parte c’è la telenovela del nuovo San Siro, che ormai prosegue da tempo, mentre dall’altra De Laurentiis sorprende tutti: addio al Maradona e stadio nuovo a Poggioreale. Napoli, stop al nuovo Maradona. Che sta succedendo a Napoli? Sembrava tutto pronto per l’avvio dei lavori per la ristrutturazione del nuovo Maradona. Il Comune aveva precisato d’essere intenzionato a procedere anche senza la partecipazione del Napoli e, dunque, l’impianto sarà prevedibilmente rinnovato e proposto per Euro 2032. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Napoli, nuovo stadio in programma: De Laurentiis dice addio al Maradona

Rivoluzione allo stadio Maradona: la mossa di De Laurentiis dopo Lecce-Napoli - Nuova mossa di Aurelio De Laurentiis per ottenere un restyling dello stadio Diego Armando Maradona e aumentare i posti Attualmente in vacanza con la moglie, alle Maldive, il ritorno di Aurelio De Laurentiis avverrà dopo Lecce-Napoli.

Napoli, lavori Stadio Maradona: ottomila posti aggiuntivi e nuove aree commerciali - È un «masterplan per la riqualificazione del Maradona con recupero del terzo anello» lo studio che da qualche ora è sulla scrivania del sindaco Gaetano Manfredi e di.

Napoli celebra il mito: apre il “D10s Museum” dedicato a Maradona - Comunicato Stampa Inaugurazione il 17 maggio al Palazzo della Nunziatura per il Maggio dei Monumenti Napoli si prepara a riabbracciare il suo mito eterno, Diego Armando Maradona, grazie al “D10s museum”, iniziativa organizzata e promossa da Piazza Italia: sabato 17 … Continua L'articolo Napoli celebra il mito: apre il “D10s Museum” dedicato a Maradona proviene da Fremondoweb.

Napoli, nuovo stadio in programma: De Laurentiis dice addio al Maradona - L’annuncio ufficiale del Napoli ha creato un generale sgomento: De Laurentiis aggira il Comune e punta a un nuovo stadio altrove ... Lo riporta quifinanza.it

Stadio Napoli, il piano di De Laurentiis: progetto per costruirlo nell’ex “Caramanico” - «La Ssc Napoli ha trasmesso alla Zes unica istanza di Protocollo avente ad oggetto: “Progetto di fattibilità del Nuovo stadio per la Ssc Napoli Spa sito in ... Come scrive ilmattino.it