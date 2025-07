Fermato al casello dell' A14 per un controllo | in auto 370 grammi di droga

Fermato dai carabinieri al casello dell'A14 nell'ambito di un controllo sulle auto in transito, trovato con quasi 400 grammi di droga a bordo, tra hashish e cocaina. Un 29enne della provincia di Lecce è finito in manette ieri, 15 luglio, a Bari. Il giovane, come riporta Lecceprima, è stato.

Fermato per un controllo sulla A4, è finito in manette per spaccio. É successo nei giorni scorsi, quando la polizia stradale ha fermato un'auto, una Audi A6, che procedeva sbandando all'altezza dello svincolo di Novara Est, in direzione Torino.

BARI – Fermato al casello autostradale di Bari Nord, sull'A14 – quindi, all'altezza di Modugno –, finisce nei guai quando dall'automobile spuntano cocaina e hashish.

