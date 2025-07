Impruneta in lutto | al via la raccolta fondi in ricordo di Francesco

È una comunità a lutto quella dell’Impruneta per la prematura scomparsa di Francesco Saverio Bandinelli, il diciassettenne che nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 luglio ha perso la vita in un incidente stradale sulla via Chiantigiana per il Ferrone. Francesco avrebbe perso il controllo della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: impruneta - lutto - raccolta - fondi

UNA RACCOLTA FONDI PER LA COMPAGNA ED IL FIGLIO DI MATTEO CARUSO, SCOMPARSO IN UN INCIDENTE A 37 ANNI Organizzata dagli amici di Matteo. I dettagli nell’articolo. - facebook.com Vai su Facebook

Impruneta in lutto: al via la raccolta fondi in ricordo di Francesco; Raccolta fondi nel nome di Francesco; Impruneta, lutto per il giovane Francesco Saverio. La famiglia: “Chiediamo una donazione per i bambini in difficoltà .

Raccolta fondi nel nome di Francesco - È tempo del lutto e del dolore nel Rione di Sant’Antonio e più in generale per tutta Impruneta per la morte di Francesco Saverio Bandinelli, studente di 17 anni che ha perso la vita nella notte tra do ... Come scrive msn.com

Un'ambulanza per Impruneta: gara solidale dei rioni - la Nazione - Un'ambulanza per Impruneta: gara solidale dei rioni Quattro cene nelle sedi rionali per celebrare la 96° Festa dell'Uva donando un mezzo attrezzato alla Misericordia locale. Si legge su lanazione.it