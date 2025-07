C’è più di un motivo se al cane piace farsi accarezzare sul sedere | ecco perché lo amano così tanto

La parte finale del dorso, dove inizia la coda, è mediamente una zona in cui mediamente i cani apprezzano ricevere carezze e grattini. I motivi sono vari, come l'essere una parte del corpo che non espone a pericoli e ricca di terminazioni nervose. L'importante, però, è sempre considerare le preferenze del singolo animale e interagire solo quando c'è un rapporto di fiducia e intimità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

