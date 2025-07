Egiziano accoltellato a Menfi La Rocca Ruvolo | Solidarietà al ragazzo

“Sostegno e solidarietà ad Atef Yasser per la vile aggressione subita e condanna di ogni forma di violenza e razzismo, l’auspicio è che si possano individuare i responsabili e gli si faccia comprendere quello che hanno fatto”. Lo scrive, in una nota, Margherita La Rocca Ruvolo, deputata di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

