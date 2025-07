Spinaccè pronto al salto! Una società di Serie B bussa alla porta dell’Inter

Matteo Spinaccè è destinato a compiere il salto dal mondo del calcio giovanile alla Serie B, con un Club che si è mosso per cercare di trovare un’intesa con l’Inter. LA SITUAZIONE – Matteo Spinaccè sogna di vivere la prossima stagione come quella della consacrazione, così da dimostrare all’Inter di potersi meritare un posto in Prima Squadra. Per coronare il suo sogno, il calciatore italiano potrebbe approdare in un Club di Serie B, con l’obiettivo di porre le basi per l’avvio di un percorso sulla falsariga di quello che ha caratterizzato il caso di Francesco Pio Esposito. Mentre quest’ultimo ha trovato una sua seconda famiglia allo Spezia, l’attuale canterano nerazzurro potrebbe fermarsi in Emilia-Romagna, approdando in un Club che sogna di far bene in Serie cadetta. 🔗 Leggi su Inter-news.it

