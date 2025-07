C'è un video con gli ultimi momenti del maratoneta di 114 anni investito | caccia all'uomo un arresto

È stato arrestato dopo poche ore l'uomo che ha investito e ucciso con un SUV il leggendario maratoneta indiano Fauja Singh, morto a 114 anni: decisive le immagini di un filmato di videosorveglianza in cui si vedono gli ultimi momenti in vita dell'anziano atleta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maratona: Fauja Singh muore a 114 anni in un incidente stradale; C'è un video con gli ultimi momenti del maratoneta di 114 anni investito: caccia all'uomo, un arresto; Muore investito da un'auto il maratoneta più anziano del mondo: aveva 114 anni.

Morto a 114 anni investito da un'auto pirata il maratoneta più anziano del mondo. Il "segreto" di Fauja Singh: «Mangiare poco e rimanere felice» - Il maratoneta britannico Fauja Singh è morto in un incidente stradale all'età di 114 anni. Segnala msn.com

Fauja Singh morto a 114 anni: il maratoneta più longevo travolto da auto pirata - Non per l’età, né per un malore avuto mentre correva, ma per un’auto pirata che lo ha investito mentre passeggiava nel distretto d ... Si legge su msn.com