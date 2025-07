Roma investe donna sulla Tuscolana e fugge | denunciato un 36enne

La Polizia locale lo rintraccia grazie a testimonianze e rilievi: denunciato per omissione di soccorso Cronaca di Roma – Lunedì sera, in via Tuscolana, una donna di 53 anni è stata travolta da un’auto all’altezza di via dei Pisoni, nel quartiere Quadraro. L’automobilista non si è fermato a soccorrerla, fuggendo via e lasciandola ferita sull’asfalto. Le indagini sono partite immediatamente, condotte dagli agenti del gruppo Appio della Polizia locale di Roma Capitale. Grazie ai rilievi effettuati sul posto e ad alcune testimonianze raccolte, gli investigatori sono riusciti a identificare il veicolo coinvolto, una Toyota Chr. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

