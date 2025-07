Un elemento finora inedito smonta la polemica montata intorno al presunto caso della moglie del ministro Adolfo Urso che avrebbe saltato la fila al check-in con l’aiuto della scorta, per quella che l’opposizione ha indicato ora come «arroganza del potere» (Angelo Bonelli), ora come «cafonaggine e prepotenza» (Carlo Calenda). Ad aggiungerlo è stato lo stesso ministro, in una lettera inviata a Repubblica, alla luce della «rilevanza attribuita al video di Zingaretti (l’attore Luca, fratello dell’eurodeputato dem Nicola, ndr)», che aveva “denunciato” l’accaduto parlando di «vergogna». L’elemento è questo: la moglie di Urso è stata oggetto di pesanti minacce arrivate al ministero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

«Mia moglie è stata minacciata»: Urso svela la verità dietro la fila saltata con l'aiuto della scorta. Basterà a chiudere le polemiche?