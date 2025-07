Due incendi di sterpaglie nel Vallo di Diano | disagi a Polla e a Sala Consilina

Due incendi di sterpaglie nel Vallo di Diano.¬†I due episodi si sono registrati a distanza di pochi chilometri, provocando disagi. Il primo si √® registrato a poche decine di metri dalla zona industriale di Polla. Il rogo ha colpito la sterpaglia nei pressi dei binari della Sicignano-Lagonegro e ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: incendi - sterpaglie - vallo - diano

Roma, giornata di fuoco: 60 incendi tra sterpaglie e boschi, evacuati due anziani - Fiamme ad Anguillara e Cesano, colpite anche Magliana, Cinecittà e Ostia Allarme incendi oggi a Roma e in provincia, dove i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati impegnati in circa 60 interventi tra sterpaglie, colture e boschi, a partire dalle 8 di stamattina.

Ritorna la stagione degli incendi: sterpaglie in fumo in tutta la provincia - LECCE ‚Äď Pomeriggio di interventi per i vigili del fuoco, al lavoro per domare diversi incendi di sterpaglie divampati in pi√Ļ punti della provincia.

A fuoco sterpaglie vicino capannone con legname accatastato: al via l'estate degli incendi - MESAGNE - Vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi impegnati nei pressi di un capannone collocato sulla circonvallazione che collega Mesagne e Torre Santa Susanna.

Topic: vasto incendio in Viale Biagio Pecorino a Catania. Ospiti: Carmelo Barbagallo, Segretario Nazionale fisivigilidelfuoconazionale, e Grazia... - facebook.com Vai su Facebook

Due incendi di sterpaglie nel Vallo di Diano: disagi a Polla e a Sala Consilina; Due incendi di sterpaglie creano disagi a Polla e sull'A2 del Mediterraneo.

Due incendi di sterpaglie creano disagi a Polla e sull'A2 del Mediterraneo - Due incendi di sterpaglie nel Vallo di Diano, a distanza di pochi chilometri, hanno creato disagi. Segnala ilmattino.it

Tre incendi in poche ore nel Vallo di Diano: due roghi sono di natura ... - Primo rogo di sterpeglie e primo intervento della squadra anti incendio boschivo della Comunità montana a Casalbuono . Da ilmattino.it