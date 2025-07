Rogo nel deposito | strage di mezzi per la raccolta rifiuti

Rogo all'ora di cena in un deposito mezzi di Sesa in via dell'Industria a Merlara nella bassa padovana. Uno dei camion utilizzati per la raccolta dei rifiuti, per un probabile mal funzionamento del sistema di raffreddamento del motore, ha preso fuoco ieri sera 15 luglio attorno alle 20. Le fiamme. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Le fiamme divorano una rimessa agricola utilizzata per il deposito di attrezzature: il rogo domato dai vigili del fuoco - OSIMO – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ancona per l'incendio di una rimessa agricola utilizzata per il deposito di attrezzature.

Buongiorno24, mercoledì 9 luglio 2025, in diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social: San Vito Lo Capo, incendio al lido Paola: assolti i tre imputati Per il Tribunale di Trapani "il fatto non sussiste". Cadono tutte le accuse per il rogo doloso c - facebook.com Vai su Facebook

Rogo nel deposito: strage di mezzi per la raccolta rifiuti; Fiamme a Cetraro, rogo all'interno del deposito di Ecologia Oggi: bruciati 10 compattatori FOTO; Incendio a Cetraro: in fiamme i camion di Ecologia Oggi, si teme atto intimidatorio.

Maxi rogo all’ecocentro di Merlara, in fumo sette mezzi della nettezza urbana: indagini in corso - MERLARA (PADOVA) — Un violento incendio ha colpito nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 luglio un ecocentro situato in via dell’Industria, nel cuore del comune di Merlara, provocando gravi danni ... Da nordest24.it

Rogo distrugge 33 mezzi raccolta rifiuti - Notizie - Ansa.it - Trentatré mezzi per la raccolta dei rifiuti sono andati distrutti in un incendio divampato per cause da accertare la notte scorsa a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. Riporta ansa.it