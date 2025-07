Umbria le ragazzine minorenni che spacciano di tutto | prese con hashish marijuana mdma e ketamina

Piccole spacciatrici crescono. I carabinieri di Terni hanno arrestato due ragazzine per detenzione ai fini di spaccio e ricettazione in concorso. È successo nella serata di domenica 13 luglio con i carabinieri che fermano un diciottenne ternano che aveva acquistato due grammi di hashish da. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: hashish - umbria - ragazzine - minorenni

Agrigento, la 17enne fu abusata da quattro giovani e il video della violenza fu diffuso tra gli amici, poi il suicidio. I due ragazzi scagionati erano minorenni all’epoca dei fatti - facebook.com Vai su Facebook

Arrestato un minorenne per detenzione di hashish: 45 grammi sequestrati dai Carabinieri; Terni: spaccia hashish davanti alla scuola. Minorenne arrestato; Treviso, accoltellato da banda di ragazze: morto un 22enne.

Mdma, hashish, ketamina e coltelli: due minorenni trasformano casa in un covo dello spaccio - Domenica sera a Terni due minorenni sono state arrestate per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione in concorso. Riporta umbria24.it

Perugia, vende panetto di hashish a un minorenne: entrambi arrestati - Sono stati entrambi arrestati per spaccio i due giovani fermati per spaccio dai carabinieri, che hanno assistito alla cessione di droga, a ... Secondo umbria24.it