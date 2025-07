Real Madrid Lucas Vazquez saluta i Blancos

Lucas Vazquez ha salutato il Real Madrid. Lo spagnolo non ha rinnovato il suo contratto e ha lasciato i Blancos a parametro zero. Sui social le parole accorate del calciatore nei confronti della squadra della sua vita. Anche la società ha programmato una cerimonia ufficiale per salutare il calciatore. Lucas Vazquez: "Lascio il Real Madrid, ma il Real Madrid non mi lascerà mai". Lucas Vazquez ha pubblicato un video sui suoi social per salutare il Real Madrid: "Sono passati quasi due decadi dal mio arrivo a Valdebebas. Ogni passo è stato un regalo e Madrid è diventata casa mia. Abbiamo vissuto notti dimenticabili, 23 titoli che resteranno nella mia mente.

Lucas Vazquez says goodbye to Real Madrid "The greatest journey of my life"

La lettera d'addio di Lucas Vazquez al Real: "La mia casa". Ma non chiarisce il futuro - In queste ore il Real Madrid ha annunciato l'addio di Lucas Vazquez: al termine della scadenza del contratto e del Mondiale per Club, il terzino.