Centinaia di drusi si radunano lungo il confine tra Israele e Siria | le immagini

Decine di drusi siriani attraversano la linea di demarcazione ed entrano nella zona cuscinetto sulla linea dell’armistizio, nelle alture del Golan annesse da Israele, vicino a Majdal Shams, mentre cercano di dirigersi verso il suolo siriano, durante gli scontri tra forze siriane e drusi nella provincia di Sweida, nella Siria meridionale. Israele ha dichiarato di aver bombardato il quartier generale dell’esercito siriano a Damasco dopo aver intimato al governo islamista di lasciare in pace la minoranza drusa nel suo cuore di Sweida, dove un osservatore afferma che gli scontri settari hanno ucciso quasi 250 persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Centinaia di drusi si radunano lungo il confine tra Israele e Siria: le immagini

Drusi tra l’«aiuto» di Israele e la repressione di Damasco - Maestro nell’adattare gli eventi a una versione politica di comodo, Benyamin Netanyahu ieri ha vestito di nuovo i panni del «protettore dei drusi» dopo aver ordinato all’aviazione israeliana di colpire […] The post Drusi tra l’«aiuto» di Israele e la repressione di Damasco first appeared on il manifesto.

Israele avvisa Damasco con un raid: «Il regime stia lontano dai drusi» - Colpita dai droni la nave dell’Ong Freedom Flotilla che trasportava aiuti per Gaza.. I jihadisti stranieri che hanno aiutato i ribelli siriani a prendere il potere ora sono problema.

Chi sono i drusi, il gruppo etno-religioso al centro degli scontri tra Israele e Siria - Minoranza religiosa del Medio Oriente nata nel X secolo da un ramo dell'Islam sciita, i suoi appartenenti sono situati principalmente in Siria, Libano e Israele, dove formano comunità molto coese e riservate

La situazione in Siria si complica per Israele anche perché da ieri, centinaia di drusi israeliani hanno attraversato il confine e continuano a entrare in Siria. C'è un grave rischio che vengano uccisi o rapiti dagli islamisti... Vai su X

INIZIA LA GUERRA ISRAELE SIRIA, A POCHI GIORNI DALLA CONGIUNZIONE MARTE KETU IN LEONE Dichiarazione congiunta del Primo Ministro Benjamin Netanyahu e del Ministro della Difesa Israel Katz a seguito dell'attacco del regime siriano co - facebook.com Vai su Facebook

Siria, continuano gli scontri settari tra drusi e beduini, almeno 250 morti. Idf colpisce a Damasco; Centinaia di drusi si radunano lungo il confine tra Israele e Siria: le immagini; Siria, attacco Israele su Damasco: Raid a sostegno dei drusi. Cosa sta succedendo.

Siria, Israele bombarda Damasco: distrutto il ministero della Difesa. Katz: «I colpi più duri sono iniziati» - L'esercito israeliano afferma di aver colpito l'ingresso del quartier generale dell'esercito siriano a Damasco. Secondo ilgazzettino.it

Siria, perché l'attacco di Israele? Le bombe su Damasco, la comunità drusa, la difesa dei confini: cosa c'è dietro - Le bombe di Israele su Damasco non sono un attacco a sorpresa, ma certamente una escalation rispetto a quanto stava accadendo nei giorni scorsi in Siria, soprattutto nel Sud del ... Lo riporta ilmessaggero.it