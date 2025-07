Alcune foto in pose ritenute inaccettabili, scattate in pieno giorno davanti al Duomo di Firenze, hanno acceso la polemica e sollevato un’ondata di indignazione in cittĂ . Protagonista della vicenda è l’influencer e pornoattrice Sara Diamante, immortalata a natiche scoperte proprio davanti alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore. A denunciare pubblicamente l’episodio è il vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Alessandro Draghi (FdI), che ha definito il gesto “inammissibile” e “irrispettoso non solo verso la pubblica decenza, ma verso l’intera comunitĂ fiorentina”. Davanti al Duomo di Firenze lo spettacolino di Sara Diamante. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il Duomo di Firenze diventa un set per sexy foto di Sara Diamante. FdI: "Pose oscene, nessun rispetto"