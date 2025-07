Lazio la contestazione non sia un alibi per la squadra

La rabbia di diecimila tifosi (meno per la Questura ma non si sapr√† mai il numero esatto) che contestano la gestione Lotito,, gli sguardi allibiti dei tanti turisti che passeggiano su via dei Fori Imperiali, una mamma che allatta la bimba di tre mesi con la maglia di Zaccagni, gente in giacca e cravatta, appena uscita dal lavoro con la sciarpa biancoceleste al collo, i soliti cori beceri sulla salute del presidente che sarebbe bene evitare. Non √® una via Crucis, poco ci manca visto il caldo ma il laziale ha nel suo dna la voglia di soffrire. La voce che esce dall'ennesima marcia contro Lotito √® forte e chiara, non deve essere sottovalutata.

Lazio, Baroni fallisce l'obiettivo Europa: futuro in bilico per il tecnico. E intanto esplode la contestazione - Baroni ha fallito l`obiettivo. La Lazio è fuori dall`Europa e dopo 8 stagioni di fila non giocherà le coppe europee il prossimo anno.

