Ritrovato morto in acqua forse vittima di un malore | la tragedia sulla spiaggia

Il corpo di un uomo è stato ritrovato senza vita, nella prima mattinata di mercoledì, nelle acque antistanti il bagno 95, all’altezza della chiesa di Bellariva, a Rimini Sud. Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe un 59enne originario di Faenza e sarebbe morto per cause naturali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

