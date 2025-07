Sul Lago di Como spopola il palco galleggiante | a Bellano mille spettatori

È la stagione dei palchi galleggianti sul Lago di Como, che piacciono sempre di più e rappresentano una sorta di teatro naturale ideale per eventi culturali di vario genere. La stagione a Bellano ha addirittura numeri da record, con oltre mille presenze per quattro spettacoli andati in scena. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: lago - como - bellano - mille

Chanel e il Lago di Como: eleganza senza tempo per la sfilata Cruise - Life&People.it | In un’epoca in cui la moda cerca luoghi capaci di raccontare una storia prima ancora di accogliere una collezione, Chanel sceglie il Lago di Como come palcoscenico privilegiato per la presentazione della sua attesissima sfilata Cruise 2025-2026.

Turista straniero disperso sui monti del Lago di Como: oltre 80 soccorritori impegnati nelle ricerche - Anche il comando dei vigili del fuoco di Lecco ha inviato rinforzi al team di soccorritori impegnati da tre giorni nelle ricerche della persona dispersa nei boschi sopra Livo, in alta provincia di Como.

L’oro verde del Lago di Como: l’olio extravergine protagonista tra degustazioni e cultura - Promuovere la cultura dell’olio extravergine d’oliva di qualità e valorizzare l’olivicoltura del Lago di Como: è con questo spirito che nasce l’iniziativa del Ristorante Salice Blu di Bellagio, che apre le porte a un ciclo di lezioni e degustazioni guidate dedicate all’olio.

Lago di Como Lake Como - facebook.com Vai su Facebook

Sul Lago di Como spopola il palco galleggiante: a Bellano mille spettatori; Lo straordinario palco galleggiante sul lago di Como conta un successo dietro l'altro. Ecco le date del tour fino ad agosto; Il palco galleggiante del Lago di Como arriva a Bellano.

Sul Lago di Como spopola il palco galleggiante: a Bellano mille spettatori - La formula per ospitare eventi culturali sull'acqua, nata dalla collaborazione tra enti sul Lario, piace sempre di più: venerdì tocca a Malgrate ... Riporta leccotoday.it

Bellano, il borgo sul Lago di Como diventato Cittaslow ... - SiViaggia - Sulla sponda orientale del Lago di Como, c’è uno dei borghi più belli conosciuto come “paese degli artisti”, Bellano. Si legge su siviaggia.it