Musica e dj set l' ultima festa gratis all' ex Macello

Sabato 19 luglio all'ex Macello arriva l'ultima festa estiva di le Cannibale.Il partyPer la prima volta, Le Cannibale incontra il festival ‘Spring Attitude’ a Milano, con una grande festa gratuita e aperta a tutti.Musica e dj set animeranno per tutta a notte gli spazi dell’Ex Macello, uno dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

