Uccise l’ex a colpi di pistola ridotta la pena in appello a 24 anni La madre di Martina Scialdone | Delusa

In appello scende a 24 anni e 8 mesi dall’ergastolo la condanna per Costantino Bonaiuti, l’ingegnere che uccise con un colpo di pistola l’avvocata Martina Scialdone, il 13 gennaio del 2023 a Roma all’esterno di un ristorante nella zona dell’Appio Latino. I giudici della Corte d’Assise d’Appello della Capitale hanno escluso l’aggravante della premeditazione. “Sono veramente delusa, mi aspettavo una conferma dell’ergastolo. Giustizia non è stata fatta, in altri femminicidi sono state avvalorate le condanne all’ergastolo” ha dichiarato la madre della vittima. La donna di 35 anni venne assassinata con un colpo di pistola che Bonaiuti sparò a distanza ravvicinata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Uccise l’ex a colpi di pistola, ridotta la pena in appello a 24 anni. La madre di Martina Scialdone: “Delusa”

