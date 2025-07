Ranieri e Gasperini cena complice al centro città | nasce il patto per la nuova Roma

Una calda sera d’estate, nel cuore pulsante di Roma. Tra i vicoli suggestivi di piazza Pasquino e Campo de’ Fiori, due volti noti del calcio italiano siedono a tavola all’Osteria Pirò, storica trattoria romana. Sono Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore della Roma, e Claudio Ranieri, suo predecessore e ora Senior Advisor della famiglia Friedkin. Più che una cena tra amici, è il primo segnale concreto di una sintonia profonda destinata a incidere sul futuro del club. Tra piatti di pesce e sorrisi sinceri, i due hanno discusso anche di lavoro, come raccontato oggi dal Corriere dello Sport. È stata l’occasione per un primo bilancio sul ritiro appena cominciato a Trigoria, tra doppi allenamenti, rigore atletico e concentrazione assoluta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ranieri e Gasperini, cena complice al centro città : nasce il patto per la nuova Roma

Una sera d'estate al centro di Roma tra piazza Pasquino e Campo dei Fiori, una cena di pesce e due amici che si stanno diventando sempre più complici: Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini.

